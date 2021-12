Frank Sinatra, perché i suoi film sono i più richiesti a Natale (Di domenica 12 dicembre 2021) Il camino acceso, il panettone, forse un mazzo di carte pronte e lucide. Ma difficilmente potrà mancare un film di Frank Sinatra, magari in coppia con Dean Martin e Bing Crosby, per iniziare il Natale. ‘Frankie Swoonatra‘ era il soprannome (derivato dal verbo swoon, “svenire”, riferito all’effetto che produceva sulle sue ammiratrici). “Il colore dei suoi occhi era il colore dell’America, blu, “old blue eyes” azzurro come l’epoca e il sogno nel quale tutto il mondo si è specchiato per 60 anni“, scriveva Vittorio Zucconi nel ’98 su Repubblica. Frank Sinatra fu l’attore, accanto a Bing Crosby e l’attrice Marjorie Reynolds, di “Happy hollidays” (Buone vacanze): il film del 1942, musicale e poco parlato, che ha reso famosa la canzone ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021) Il camino acceso, il panettone, forse un mazzo di carte pronte e lucide. Ma difficilmente potrà mancare undi, magari in coppia con Dean Martin e Bing Crosby, per iniziare il. ‘ie Swoonatra‘ era il soprannome (derivato dal verbo swoon, “svenire”, riferito all’effetto che produceva sulle sue ammiratrici). “Il colore deiocchi era il colore dell’America, blu, “old blue eyes” azzurro come l’epoca e il sogno nel quale tutto il mondo si è specchiato per 60 anni“, scriveva Vittorio Zucconi nel ’98 su Repubblica.fu l’attore, accanto a Bing Crosby e l’attrice Marjorie Reynolds, di “Happy hollidays” (Buone vacanze): ildel 1942, musicale e poco parlato, che ha reso famosa la canzone ...

