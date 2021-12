FOTO: The Rock svela l’incredibile storia della sua infanzia insieme al presidente WWE Nick Khan (Di domenica 12 dicembre 2021) Il terribile presidente della WWE Nick Khan e Dwayne Johnson erano amici di infanzia? Questa la particolare storia condivisa dal famoso attore in un recente post su Instagram. L’ex campione WWE ha svelato di essere amico di Nick Khan e della sorella Nahnatchka fin dall’infanzia, quando i tre giocavano insieme alla Hawaii. “A metà degli anni 80 Nick Khan, sua sorella Nahnatchka e io scorrazzavamo insieme ad Honolulu ogni mese quando mia nonna organizzava il suo show di wrestling nell’arena locale. Da bambini amavamo il wrestling come da adulti ed il nostro rispetto per il settore è diventato sconfinato. Anni dopo ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 12 dicembre 2021) Il terribileWWEe Dwayne Johnson erano amici di? Questa la particolarecondivisa dal famoso attore in un recente post su Instagram. L’ex campione WWE hato di essere amico disorella Nahnatchka fin dall’, quando i tre giocavanoalla Hawaii. “A metà degli anni 80, sua sorella Nahnatchka e io scorrazzavamoad Honolulu ogni mese quando mia nonna organizzava il suo show di wrestling nell’arena locale. Da bambini amavamo il wrestling come da adulti ed il nostro rispetto per il settore è diventato sconfinato. Anni dopo ...

