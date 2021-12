Formula 1 | Verstappen vince all' ultimo giro | è lui il campione Respinti due ricorsi Mercedes

Advertising

matteorenzi : Quello che è successo oggi sulla pista di #AbuDhabiGP resterà nella storia della Formula 1. Complimenti al nuovo ca… - SkySportF1 : ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ?… - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN E' CAMPIONE DEL MONDO ?? SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? - franz_house_vg : RT @tvdellosport: ??MAX VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO DI FORMULA 1 Primo titolo in carriera per il pilota olandese che trionfa ad Abu Dhab… - Sinnerismo : RT @perchetendenza: #Verstappen: Perché ha vinto il Campionato mondiale di Formula 1 grazie al primo posto ottenuto nell' #AbuDhabiGP https… -

Ultime Notizie dalla rete : Formula Verstappen

ABU DHABI - E' stato respinto anche dopo il Gran Premio d'Abu Dhabi e Maxpuò dirsi ufficialmente campione del mondo 2021. Si tratta del ricorso che la scuderia di Brackley aveva avanzato in merito agli sdoppiamenti in regime di Safety Car (articolo 48.12) ...ABU DHABI - Anche il secondo reclamo della Mercedes per l'andamento della gara del Gran Premio d'Abu Dhabi è stato respinto e Maxè ufficialmente campione del mondo. Si tratta del ricorso che la scuderia di Brackley aveva avanzato in merito agli sdoppiamenti in regime di Safety Car (articolo 48.12) durante gli ultimi ...AGI - Respinte dai commissari di gara le due contestazioni presentate dalla Mercedes al termine del Gran Premio di Formula 1 di Abu Dhabi, che ha incoronato Max Verstappen (Red Bull). Il team tedesco ...Arriva infatti l'ufficialità della FIA: entrambi i ricorsi del team di Brackley verso Max Verstappen e la Red ... iridato di questo Mondiale di Formula 1 2021, davanti Lewis Hamilton.