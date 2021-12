Formula 1 Gran Premio Abu Dhabi: Verstappen campione del mondo all’ultimo giro! (Di domenica 12 dicembre 2021) Life&People.it Il tuo sogno sembra svanito ma in realtà non è finita finché non è finita: è questa la sintesi della domenica di Max Verstappen. Nel Gran Premio di Abu Dhabi – nella gara che vale una stagione e anche una carriera – il giovanissimo pilota olandese figlio d’arte corona l’obiettivo di una vita e si laurea campione del mondo in Formula 1. La stagione 2021 della massima competizione a livello internazionale nel mondo delle quattro ruote termina con tantissime emozioni e spettacolo. Il degno finale che arriva dopo 22 Gran Premi ricchi di spettacolo e intensità: si conclude così l’annata più bella e combattuta nella storia della Formula 1. Il sette volte iridato Lewis Hamilton e Mercedes sono costretti a ... Leggi su lifeandpeople (Di domenica 12 dicembre 2021) Life&People.it Il tuo sogno sembra svanito ma in realtà non è finita finché non è finita: è questa la sintesi della domenica di Max. Neldi Abu– nella gara che vale una stagione e anche una carriera – il giovanissimo pilota olandese figlio d’arte corona l’obiettivo di una vita e si laureadelin1. La stagione 2021 della massima competizione a livello internazionale neldelle quattro ruote termina con tantissime emozioni e spettacolo. Il degno finale che arriva dopo 22Premi ricchi di spettacolo e intensità: si conclude così l’annata più bella e combattuta nella storia della1. Il sette volte iridato Lewis Hamilton e Mercedes sono costretti a ...

