Formazioni ufficiali Hellas Verona Atalanta | le scelte degli allenatori

Leggi su calcionews24

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 17ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-4-2-1): Montipò; Casale, Magnani, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Caprari; Lasagna, Simeone. All. Tudor. A disposizione:Pandur, Berardi, Veloso, Barak, Cetin, Cancellieri, Ruegg, Bessa, Sutalo, Ragusa, Coppola.(3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Pezzella; Pasalic; Miranchuck, Muriel. All. Gasperini. A disposizione: Rossi, ...