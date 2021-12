Advertising

infoiteconomia : Fattura elettronica obbligatoria anche per i forfettari, arriva il via libera dell'Unione europea - infoiteconomia : Forfettari: arriva l’obbligo della fattura elettronica - telodogratis : Forfettari: arriva l’obbligo della fattura elettronica - zazoomblog : Forfettari: arriva l’obbligo della fattura elettronica - #Forfettari: #arriva #l’obbligo #della - LoSchimme : Forfettari: arriva l’obbligo della fattura elettronica -

Ultime Notizie dalla rete : Forfettari arriva

Col via libera definitivo, che arrivderà da uno dei prossimi Consigli Ue, l'estensione aidovrà poi essere tradotta nell'ordinamento italiano con una norma su misura. Il via libera Ue Il ...... chea un massimo di 250 euro); adeguando, se tecnicamente possibile, il proprio ... leggi anche Bonus registratore di cassa, le regole per i: come e quando usare il credito Novità ...ROMA - Forfettari: arriva l’obbligo della fattura elettronica. Si avvicina l’entrata in vigore della e-fatturazione per le partite Iva che rientrano nella ...La fatturazione elettronica è stata 'positiva', nella fase emergenziale, 'con tutte le difficoltà che abbiamo avuto col Covid, nei nostri studi professionali Per adottare il provvedimento mancano solt ...