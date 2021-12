Follia nella notte: ubriaco alla guida imbocca la strada contromano e cerca di investire i passanti (Di domenica 12 dicembre 2021) Follia a Palestrina. Una dinamica folle che ha dell’incredibile. Si è consumato tutto nella serata di ieri, quando un uomo ubriaco, alla guida della sua auto, ha pensato di percorrere contromano una via della piccola località Carchitti, a Palestrina, cercando addirittura di investire alcune persone che si trovavano sulla sua traiettoria. L’auto impazzita è stata, poi, presa d’assalto dai cittadini che hanno tentato di fermarlo. Ma l’uomo alla guida ha continuano a speronare le altre auto parcheggiate e a incutere timore ai presenti. Vittima della sua Follia (e dell’ebbrezza) anche un Carabiniere libero dal servizio che era intervenuto nel tentativo di sedare la sua corsa. Anche la sua auto è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 12 dicembre 2021)a Palestrina. Una dinamica folle che ha dell’incredibile. Si è consumato tuttoserata di ieri, quando un uomodella sua auto, ha pensato di percorrereuna via della piccola località Carchitti, a Palestrina,ndo addirittura dialcune persone che si trovavano sulla sua traiettoria. L’auto impazzita è stata, poi, presa d’assalto dai cittadini che hanno tentato di fermarlo. Ma l’uomoha continuano a speronare le altre auto parcheggiate e a incutere timore ai presenti. Vittima della sua(e dell’ebbrezza) anche un Carabiniere libero dal servizio che era intervenuto nel tentativo di sedare la sua corsa. Anche la sua auto è stata ...

