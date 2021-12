Flop Barcellona | Xavi |  «Periodo negativo Lottiamo per il titolo»

(Di domenica 12 dicembre 2021), allenatore del, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Osasuna: le sue dichiarazioni, allenatore del, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Osasuna. Le sue dichiarazioni.– «Impatto insufficiente. Quando abbiamo realizzato il secondo gol avremmo dovuto avere più controllo di palla e non l’abbiamo fatto. Abbiamo sofferto troppo. Siamo in une deve essere interrotto. Dobbiamo dare molto di più. Ci si deve chiedere di più. E’ un punto insufficiente. Abde, Nico e Gavi, che stanno supportato la squadra, sono stati straordinari. Dobbiamo continuare a lavorare e a crederci, ci costerà cambiare le dinamiche negative. Abbiamo bisogno di un esito favorevole. L’obiettivo è essere tra i ...

Juventus e Inter agli ottav, il cuore non basta all'Atalanta che scende in Europa League.Milan: fuori dalle coppe. Ok Napoli, Lazio e Roma di Matteo Mongiello Un resoconto dal sapore ......... crocevia dello scudetto di Liga ormai precluso alin grave crisi. Ma Ancelotti non si ... L'unica in grado di inserirsi nella lotta sembra il Siviglia, reduce dalin Champions, che gioca ...Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’Osasuna: le sue dichiarazioni Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato al termine del match pareggiato contro l’ ...Il pesante ko con il Bayern e l’eliminazione dalla Champions potrebbero essere il punto di partenza per il restyling del Barcellona ...