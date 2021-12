Flaubert | la figura di Madame Bovary e il bovarismo | ecco cos’è

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 12 dicembre 2021) Introdotto nella seconda metà dell’Ottocento, con il termine “” si fa riferimento ad una corrente di pensiero che ha trovato terreno fertile nell’ambiente letterario. Con questa espressione si identifica la tendenza di alcuni artisti a scappare dalla monotonia della vita, immergendosi nella lettura o altre attività ugualmente distraenti e forvianti. La lettura diventa quindi, con il, un vero e proprio mezzo di fuga dalla realtà. Come una droga, viene usata dagli artisti per allontanarsi dalla provincia, ignorare la staticità della propria vita: la metropoli in questa visione diventa un sogno ambito. Ma solo di questo si tratta: un sogno; chi, infatti, si identifica nella visione delha un profondo odio nei confronti della propria situazione, ma non mette in atto nessuna soluzione concreta per ...