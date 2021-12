Finita la pacchia | Giorgia Meloni vuole un patriota al Quirinale

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 12 dicembre 2021) “La: nelle prossime elezioni delil centrodestra ha i numeri per essere determinante e noi vogliamo un presidente eletto per fare gli interessi nazionali e non del Pd. Non accetteremo compromessi, vogliamo un”. Così la presidente di Fratelli d’Italia,nel suo intervento a chiusura di Atreju, la festa del suo partito.spiega: “Noi crediamo che bisogna uscire dal pantano dell’attuale sistema di elezione del presidente della Repubblica ed entrare in una repubblica presidenziale con un presidente che risponde non a parlamentari eternamente sul mercato. Non mi stupisce che sia contrario Giuseppe Conte perché, a occhio, lui non avrebbe fatto il capo del governo con l’elezione diretta e non mi stupisce che sia ...