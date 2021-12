Advertising

Mediagol : Filippi: “Sconfitta che fa male, questo non è il mio Palermo. Merito al Catania” - ILOVEPACALCIO : Catania-Palermo, Filippi: «Sconfitta che fa male, ci siamo complicati troppo la vita» - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Filippi Sconfitta

La formazione rosanero guidata da Giacomosi fa prendere dal nervosismo e viene annientata dal Catania a causa di una doppietta di Moro. ' Unache fa male - le parole del tecnico di ...Brunori 5,5 : Il doppio attaccante, scelto da, ancora una volta sembra penalizzarlo. Gioca in posizione meno centrale cercando di offrire la qualità tecnica di cui è in possesso. È lui che si ...Al termine del derby di Sicilia, Catania-Palermo, il tecnico della squadra rosanero, Giacomo Filippi, ha analizzato il ko per 2-0 del "Massimino" contro la compagine rossazzurra guidata da Francesco B ...Nell’immediato post-partita tra Catania e Palermo, Giacomo Filippi è stato intervistato dai microfoni di Eleven Sports per parlare di quanto maturato sul campo. Il derby era valevole per la 18a giorna ...