Filippi: “Non abbiamo lottato. Catania ha voluto molto di più questo derby” (Di domenica 12 dicembre 2021) Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo Filippi, dopo il ko rimediato contro il Catania Leggi su mediagol (Di domenica 12 dicembre 2021) Le dichiarazioni live in conferenza stampa del tecnico del Palermo, Giacomo, dopo il ko rimediato contro il

Advertising

MondoPalermo : Catania-#Palermo, Filippi: «Non abbiamo avuto voglia di lottare» - ILOVEPACALCIO : Catania-Palermo, Filippi: «Non abbiamo avuto voglia di lottare» - Ilovepalermocalcio - Mediagol : Filippi: “Sconfitta che fa male, questo non è il mio Palermo. Merito al Catania” - N0VABBEE : RT @casiftangeles: ora vorrei capire perché serena non fa le gare nei daytime mentre in puntata vedo più lei che Maria De Filippi - casiftangeles : ora vorrei capire perché serena non fa le gare nei daytime mentre in puntata vedo più lei che Maria De Filippi -