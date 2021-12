Festa Italia a St Moritz | Brignone vince il Super-G davanti a Curtoni

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 12 dicembre 2021) SAINT(SVIZZERA) (ITALPRESS) – Federicatrionfa nel secondo-G di St., tappa valevole per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2021/22. L'azzurra stacca di soli 11 centesimi la connazionale Elenae diventa la piùnte di sempre per il tricolore in rosa a quota 17 successi,ando Deborah Compagnoni. Completa il podio l'americana Mikaela Shiffrin (+0?43), mentre la padrona di casa Lara Gut-Behrami esce di pista senza gravi conseguenze fisiche. In top-10 c'è anche Sofia Goggia, seconda ieri, con il sesto tempo (+0?75), oltre a Marta Bassino (ottava) e Francesca Marsaglia (nona). Da segnalare anche il quindicesimo crono di Nicol Delago, il diciannovesimo di Karoline Pichler e il ventisettesimo di Nadia Delago, mentre non è ...