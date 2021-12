FESTA DI NATALE TELETHON: MARA VENIER E TANTI VIP NELLA RACCOLTA FONDI PER LA RICERCA (Di domenica 12 dicembre 2021) A Ballando con le Stelle Milly Carlucci e Paolo Belli hanno acceso il contatore di TELETHON. Stasera il testimone passa a MARA VENIER che, affiancata da Belli, condurrà su Rai1 dalle 20.35 all’1 di notte la FESTA di NATALE TELETHON con TANTI vip che si alterneranno in studio per raccogliere FONDI per la RICERCA. Da Milly Carlucci a Stefano De Martino, da Stefano Fresi a Ron, da Shel Shapiro a Federica Pellegrini. E ancora Nino D’Angelo, Salvatore Esposito, Marco D’Amore, i Gemelli di Guidonia e Paolo Conticini. Tutti insieme uniti per donare e invitare i telespettatori da casa ad aiutare la RICERCA sulle malattie rare. La RACCOLTA FONDI TELETHON continua in settimana, ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 12 dicembre 2021) A Ballando con le Stelle Milly Carlucci e Paolo Belli hanno acceso il contatore di. Stasera il testimone passa ache, affiancata da Belli, condurrà su Rai1 dalle 20.35 all’1 di notte ladiconvip che si alterneranno in studio per raccogliereper la. Da Milly Carlucci a Stefano De Martino, da Stefano Fresi a Ron, da Shel Shapiro a Federica Pellegrini. E ancora Nino D’Angelo, Salvatore Esposito, Marco D’Amore, i Gemelli di Guidonia e Paolo Conticini. Tutti insieme uniti per donare e invitare i telespettatori da casa ad aiutare lasulle malattie rare. Lacontinua in settimana, ...

