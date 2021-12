Festa di Natale, Mara instancabile: gara di generosità nel ricordo di Frizzi (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un appuntamento all’insegna dell’allegria, delle emozioni e, soprattutto, della solidarietà: questo è Festa di Natale – Una serata per Telethon, condotto da Mara Venier dagli Studi Rai di Fabrizio Frizzi di Roma. Ad accompagnarla Paolo Belli, la sua orchestra e tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica, che hanno voluto partecipare con entusiasmo per contribuire alla nobile causa. Mara Venier, l’emozionante ricordo di Fabrizio Frizzi Se c’è un volto che può essere associato alle Maratone di beneficenza targate Telethon è quello di Fabrizio Frizzi, che si è sempre impegnato per la realizzazione di serata volte alla raccolta fondi per la ricerca. In nome della solidarietà, il presentatore, che è venuto a ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 dicembre 2021) Un appuntamento all’insegna dell’allegria, delle emozioni e, soprattutto, della solidarietà: questo èdi– Una serata per Telethon, condotto daVenier dagli Studi Rai di Fabriziodi Roma. Ad accompagnarla Paolo Belli, la sua orchestra e tantissimi ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e della musica, che hanno voluto partecipare con entusiasmo per contribuire alla nobile causa.Venier, l’emozionantedi FabrizioSe c’è un volto che può essere associato alletone di beneficenza targate Telethon è quello di Fabrizio, che si è sempre impegnato per la realizzazione di serata volte alla raccolta fondi per la ricerca. In nome della solidarietà, il presentatore, che è venuto a ...

