'Festa del Mandarino' per valorizzazione del prodotto (Di domenica 12 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – La nona edizione della Festa del Mandarino flegreo sarà presentata mercoledì prossimo, 15 dicembre, dalle ore 11, nella Sala del Toro Farnese del Museo Archeologico Nazionale di Napoli per iniziativa dell'associazione L'Immagine del Mito. I soci proporranno degustazioni di prodotti al mandarino dei Campi Flegrei ed esporranno il programma della manifestazione che si svolgerà nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio sull'isola di Ischia e nell'area flegrea. Nel corso dell'incontro "Il Teatro cerca Casa" proporrà una lettura di un racconto di Manlio Santanelli dal titolo "Il Principe Flegreo" a cura di Federica Aiello, e l'interpretazione della poesia di Ferdinando Russo "A madonna d' 'e Mandarine". La Festa proseguirà a Ischia il 18 dicembre nell'Istituto Professionale di Stato "Telese", il 19 a Serrara Fontana nel Borgo di Succhivo, a Lacco Ameno dal ...

