Ferracane e Richelmy | due ingredienti speziati al Noir

(Di domenica 12 dicembre 2021) Non specificamente sono appassionato di, però guardo dei film, ma non lo leggo. LR : Io cucino! Mi piace. Non ho mai fatto gli impiattamenti, ma mi piace invitare, trafficare, sporcarmi, sono un ...

Advertising

CinecittaNews : Ferracane e Richelmy, due ingredienti speziati al @NoirInFestival -

Ultime Notizie dalla rete : Ferracane Richelmy

Cinecittà News

...ingredienti imprescindibili sono gli attori Fabrizio, nella parte di Andreas Dietrich Durren - Fischer, misterioso restauratore con la passione per l'alta cucina , e Lorenzo, ...MILANO " L' Arte e l'arte della Cucina . Il restauro e le spezie. Andreas Dietrich Durren - Fischer ( Fabrizio) e Luca Treves ( Lorenzo), una passione del primo per l'alta cucina, un diario, quello del famoso chef, su cui annota da tempo i propri segreti culinari. Un viaggio, tra i boschi ...Sono gli ingredienti a determinare una ricetta, e questi ingredienti imprescindibili sono gli attori Fabrizio Ferracane, nella parte di Andreas Dietrich Durren-Fischer, misterioso restauratore con la ...Al Noir in Festival, in corso dal 10 al 15 dicembre, abbiamo incontrato Lorenzo Richelmy e Fabrizio Ferracane, protagonisti di Diario di Spezie, prima regia dello scrittore Massimo Donati, che ha port ...