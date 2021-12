FeralpiSalò-Piacenza, Serie C: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di domenica 12 dicembre 2021) FeralpiSalò-Piacenza in campo oggi alle ore 14:30 allo Stadio Lino Turina di Salo, nel match valido per la diciottesima giornata di Serie C, Girone A. I padroni di casa occupano la zona alta della classifica, con 3 punti che garantirebbero continuità alla marcia verso la vetta; situazione diversa per gli ospiti che lottano in vista dei playoff e provano a risalire la china. Ecco le ultime news riguardo al match, dalle probabili formazioni alla diretta tv. Statistiche e curiosità di FeralpiSalò-Piacenza I gardesani occupano attualmente la 4a posizione in classifica a quota 35 punti, frutto di 10 vittorie,5 pareggi e 2 sconfitte, con ben 32 reti all’attivo e 13 al passivo. Agli uomini di mister Vecchi servono i 3 punti per dare seguito alla rotta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 12 dicembre 2021)in campo oggi alle ore 14:30 allo Stadio Lino Turina di Salo, nel match valido per la diciottesima giornata diC, Girone A. I padroni di casa occupano la zona alta della classifica, con 3 punti che garantirebbero continuità alla marcia verso la vetta; situazione diversa per gli ospiti che lottano in vista dei playoff e provano a risalire la china. Ecco le ultime news riguardo al match, dalleallatv. Statistiche e curiosità diI gardesani occupano attualmente la 4a posizione in classifica a quota 35 punti, frutto di 10 vittorie,5 pareggi e 2 sconfitte, con ben 32 reti all’attivo e 13 al passivo. Agli uomini di mister Vecchi servono i 3 punti per dare seguito alla rotta ...

