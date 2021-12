Fedez e gli smalti colorati, Damiano dei Maneskin in giarrettiera, Harry Stiles e la sua collezione d'abiti "gender neutral". Finalmente anche gli uomini si stanno liberando dal giogo del formalismo nell'apparire. Cosa ne pensate? (Di domenica 12 dicembre 2021) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Quando vedo un paio di mani maschili smaltate la mia prima reazione è tirare un sospiro di sollievo. Erano anni che aspettavo che gli uomini si liberassero definitivamente dal giogo del formalismo nell’apparire. Le donne lo hanno fatto molte volte e molto prima, affiancando la rivoluzione della moda a quella dei costumi, ma soprattutto a quella dei diritti. Lo abbiamo fatto quando abbiamo messo i pantaloni, quando abbiamo buttato i reggiseni, quando abbiamo osato con le minigonne, quando abbiamo tinto i capelli dei colori più improbabili. Lo facciamo tutti i giorni. Volevamo dire (e abbiamo detto): «Il corpo è mio, e me lo gestisco io». Davanti a questo spettacolo di libertà, che è spesso stato criticato ma che non si è ... Leggi su iodonna (Di domenica 12 dicembre 2021) Antoa Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Quando vedo un paio di mani maschili smaltate la mia prima reazione è tirare un sospiro di sollievo. Erano anni che aspettavo che glisi liberassero definitivamente daldel. Le donne lo hanno fatto molte volte e molto prima, affiancando la rivoluzione della moda a quella dei costumi, ma soprattutto a quella dei diritti. Lo abbiamo fatto quando abbiamo messo i pantaloni, quando abbiamo buttato i reggiseni, quando abbiamo osato con le minigonne, quando abbiamo tinto i capelli dei colori più improbabili. Lo facciamo tutti i giorni. Volevamo dire (e abbiamo detto): «Il corpo è mio, e me lo gestisco io». Davanti a questo spettacolo di libertà, che è spesso stato criticato ma che non si è ...

Monica99442705 : RT @francescagori12: @PrimeVideoIT Volevo ricordare a tutti gli italiani che Fedez(testimonial amazon)è quella persona che nel giorno dei l… - elena_ele6 : RT @tetradotossinax: Assurdo leggere che Fedez è pesante e che Chiara subisce. A me sembra che lui, nonostante non ne abbia palesemente vog… - nnorthstardust : RT @chiamatemirue: oggi su tik tok ho postato questo piccolo riarrangiamento di #sapore di #fedez ! spero che gli arrivi ?? #chiaraferragni… - chiamatemirue : oggi su tik tok ho postato questo piccolo riarrangiamento di #sapore di #fedez ! spero che gli arrivi ??… - tetradotossinax : Assurdo leggere che Fedez è pesante e che Chiara subisce. A me sembra che lui, nonostante non ne abbia palesemente… -