Federico Fashion Style la sorpresa inaspettata a 'Ballando con le stelle': "Sono senza parole" (Di domenica 12 dicembre 2021) Federico Fashion Style ha battuto la prova di "Ballando con le stelle" seconda semifinale "fruste romagnole" con una trovata inedita strabiliando tutto il pubblico in studio e a casa. La prima prova per la coppia ancora in gara è stata la polka, con folklore romagnolo e frusta romagnole. L'hair stylist è molto attento e ha buone capacità recitative, tuttavia l'inaspettato attorcigliamento della coda ha sorpreso tutti e ha vinto applausi. Federico Lauri, ha festeggiato la fine del ballo con un festoso spara coriandoli. La conduttrice Milly Carlucci ha sgranato gli occhi, sorpresa dalla performance di Lauri e non ha potuto fare a meno di esclamare: "Hai un'idea geniale, un cannoncino personale!". Anche il giornalista Alberto Matano (presente a bordo pista in qualità di ...

