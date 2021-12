Federica Brignone trionfa nel SuperG di St. Moritz, è l’azzurra più vincente in coppa del mondo (Di domenica 12 dicembre 2021) Federica Brignone trionfa nel SuperG di St. Moritz diventando l’azzurra più vincente in coppa del mondo con il suo 17esimo successo. La Brignone ha chiuso la gara davanti a Elena Curtoni, che si è classificata seconda con a 11 centesimi. Quinta Sofia Goggia, a 75 centesimi, mentre Marta Bassino è settima a 83 centesimi e Francesca Marsaglia ottava a 84. Per la Brignone si tratta del quinto successo di specialità. L’ultima volta aveva vinto il 28 febbraio 2021, in Val di Fassa. La sciatrice valdostana è la prima italiana nella storia che riesce a salire sul podio in quattro gare consecutive in calendario. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 dicembre 2021)neldi St.diventandopiùindelcon il suo 17esimo successo. Laha chiuso la gara davanti a Elena Curtoni, che si è classificata seconda con a 11 centesimi. Quinta Sofia Goggia, a 75 centesimi, mentre Marta Bassino è settima a 83 centesimi e Francesca Marsaglia ottava a 84. Per lasi tratta del quinto successo di specialità. L’ultima volta aveva vinto il 28 febbraio 2021, in Val di Fassa. La sciatrice valdostana è la prima italiana nella storia che riesce a salire sul podio in quattro gare consecutive in calendario. L'articolo ilNapolista.

Advertising

ItaliaTeam_it : Siamo una squadra fortissimi ?????? Un tripudio nel superG di Coppa del Mondo a St. Moritz! Vince Federica Brignone… - Eurosport_IT : BRIGNONE NELLA STORIA! Federica trionfa in Super G a Sankt Moritz davanti a Elena Curtoni, 17esima vittoria in Cop… - Eurosport_IT : Una bellissima lezione di sportività tra due grandi campionesse: Federica Brignone e Sofia Goggia ??????… - susi_pie : RT @Coninews: DOPPIETTA IN COPPA DEL MONDO! Prima Federica Brignone, seconda Elena Curtoni, che spettacolo nel superG di St. Moritz! ?????… - luca_carioli : RT @Eurosport_IT: BRIGNONE NELLA STORIA! Federica trionfa in Super G a Sankt Moritz davanti a Elena Curtoni, 17esima vittoria in Coppa del… -