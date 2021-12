Fantacalcio, Torino-Bologna: Pobega tira, poi Soumaoro o Skorupski? Di chi è l’autogol? (Di domenica 12 dicembre 2021) Il Torino passa meritatamente sul 2-0 contro il Bologna nel lunch match della diciassettesima giornata di Serie A ma la rete del raddoppio granata apre anche ad un interrogativo sul tema Fantacalcio. Sugli sviluppi del tiro da rapace d’area di Pobega, si è registrata una doppia deviazione: prima Soumaoro, poi Skorupski che nel tentativo di negare la rete, se l’è buttata in porta. Ma di chi è l’autogol in termini di Fantacalcio tra Soumaoro e Skorupski? La Lega Serie A ha inizialmente assegnato la rete al portiere, ma poi ha cambiato. L’autorete è di Soumaoro. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Ilpassa meritatamente sul 2-0 contro ilnel lunch match della diciassettesima giornata di Serie A ma la rete del raddoppio granata apre anche ad un interrogativo sul tema. Sugli sviluppi del tiro da rapace d’area di, si è registrata una doppia deviazione: prima, poiche nel tentativo di negare la rete, se l’è buttata in porta. Ma di chi èin termini ditra? La Lega Serie A ha inizialmente assegnato la rete al portiere, ma poi ha cambiato. L’autorete è di. SportFace.

