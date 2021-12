F1 | Verstappen vince all' ultima curva | Hamilton si arrende dopo la safety car

Advertising

Eurosport_IT : VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO! L'olandese vince l'ultimo GP davanti al rivale Hamilton e conquista il suo primo ti… - sportface2016 : +++MAX #VERSTAPPEN VINCE IL MONDIALE DI FORMULA 1 NEL FINALE PIU INCREDIBILE DELLA STORIA DELLO SPORT, BATTUTO #HAMILTON+++ #AbuDhabiGP - VikyBorgomeo : #f1 #AbuDhabiGP Ecco il momento clou: Verstappen taglia vittorioso il traguardo e vince il mondiale. Hamilton beff… - ioalessio : #Verstappen vince di diritto il premio #breadbury 2021. La sculata dell'anno è la sua. - atestaltasempre : RT @Eurosport_IT: VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO! L'olandese vince l'ultimo GP davanti al rivale Hamilton e conquista il suo primo titolo i… -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen vince

Nell'era dei sorpassi ai box,riporta in Formula 1 il duello vero, fatto di staccate al limite, triettorie creative e scontri. C'è tutto il meglio della Formula 1 nelle battaglie che ha ...7 Maxè campione del Mondo di Formula 1! L'olandese della Red Bulll'ultimo GP ad Abu Dhabi davanti al rivale Lewis Hamilton su Mercedes, superato all'ultima curva in un finale pazzesco, e ...ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) - Max Verstappen si laurea per la prima ... supera Lewis Hamilton vincendo a Yas Marina e precedendo il rivale per una questione di otto punti nel Mondiale.(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Max Verstappen su Red Bull ha vinto il GP di Abu Dhabi e il suo primo titolo mondiale di Formula 1. Secondo è giunto Lewis Hamilton, superato dall'olandese all'ultimo giro dopo ...