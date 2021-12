F1 | Verstappen campione ma la Mercedes può fare ricorso alla Corte d’Appello Fia di Parigi

(Di domenica 12 dicembre 2021) Maxdel mondo di Formula 1 nel 2021, adesso è ufficiale dopo il respingimento da parte della Fia del secondodella. Ma Toto Wolff non ci sta e secondo le voci che circolano da Abu Dhabi è praticamente scontato come la scuderia tedesca abbia intenzione di presentare un nuovo reclamo, stavoltadella Fia acontro la decisione odierna di non accogliere ilcontro la gestione di Safety Car e doppiaggi da parte di Michael Masi. Questo vuol dire che per l’esito definitivo potrebbero volerci addirittura settimane se non mesi. UFFICIALE,SportFace.

Il Mondiale in un solo giro. L'ultimo. Se lo prende Maxche supera Lewis Hamilton alla ripartenza dopo la safety car che ha cambiato il nome del. "Oh mio dio" dice l'olandese piangendo a dirotto sotto la bandiera a scacchi nella notte ......andare dopo l'ultima curva che lo ha ufficialmente incoronatodel mondo per la prima volta in carriera: "Oh my god yes! Vi voglio così bene ragazzi" , sono le parole urlate danon ...F1 – Dopo una giornata convulsa e infinita la direzione gara della FIA ha scritto la parola fine sul GP di Abu Dhabi respingendo entrambe i ricorsi presentati d ...La FIA non ha accolta la seconda protesta della Mercedes riguardo alla ripartenza dopo la Safety Car nella gara di Abu Dhabi e per tanto ha ...