F1 | Valentino Rossi si sbilancia | “Tifo Hamilton ma la pole di Verstappen pesa”

(Di domenica 12 dicembre 2021) “Sarà una gara storica, ho guardato le qualifiche e sono state bellissime. Era dagli Anni 70 che due piloti non arrivavano all’ultima gara a pari punti, quindi sarà una gara imperdibile”. Questo il commento diin vista del verdetto finale dell’infinita sfida tra Lewise Maxin Formula 1. C’è spazio per un pronostico, a margine della consegna del premio alla carriera conferitogli dalla Federazione Motociclistica Italiana in occasione dei 110 anni della Fmi: “Io personalmente tengo un po’ più per, perché lo conosco,invece non lo conosco. Certo è che sono due grandissimi piloti, ladi, ma è ancora tutto aperto”. SportFace.