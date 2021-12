F1 | respinto il ricorso della Mercedes per sorpasso di Verstappen sotto Safety Car

Advertising

ABU DHABI - E' stato ufficialmenteuno dei due reclami della Mercedes contro Max Verstappen in merito al Gran Premio d'Abu Dhabi di Formula 1. Il primo verdetto arriva sul brevissimo sorpasso in regime di Safety Car da parte ...La scuderia tedesca sembra infatti intenzionata, qualora anche il secondo ilfosse, a rivolgersi alla corte di Appello Fia a Parigi. Questo significa che la vittoria di Verstappen di ...F1 – Respinto il primo dei due ricorsi Mercedes contro la Red Bull, ovvero quello dell'articolo 48.8 per il sorpasso avvenuto sotto regime di safety car ...ABU DHABI - Uno dei due reclami della Mercedes contro Max Verstappen in merito al Gran Premio d’Abu Dhabi di Formula 1 è stato ufficialmente respinto. Il primo verdetto arriva sul brevissimo sorpasso ...