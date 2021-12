F1 | respinto anche il secondo ricorso della Mercedes | la motivazione dei giudici e la sentenza

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021) Max Verstappen è campione del mondo di F1, ora lo possiamo dire. Dopo che gli Stewards avevanola prima protestasul sorpasso di Verstappen dietro la Safety Car (art. 48.8) nel corso del GP di Abu Dhabi, si era in attesadecisione su una possibile violazione dell’art. 48.12. Quest’ultimo aspetto si riferisce al fatto che la Direzione Gara abbia consentito solo ad alcuni piloti (Lando Norris, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Charles Leclerc e Sebastian Vettel) di sdoppiarsi e ad altri no, dando modo alla scuderia di Brackley di manifestare non poca contrarierà sulla gestione. I Commissari però hanno però giustificato l’agire di Michael Masi e del proprio staff sulla bade dell’art. 15.3 che permette al Race Director di controllare l’usoSafety Car ...