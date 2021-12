Advertising

sportface2016 : #Formula1 | #AbuDhabiGP, il premier dell'#Olanda si congratula: 'Giornata storica: Max #Verstappen fenomenale' - glooit : F1: Premier Olanda, giornata storica, fantastico Verstappen leggi su Gloo - terribile76 : La champions che sogno. 16 squadre, 2 gironi da 8, andata e ritorno, poi secche quarti (incrociate), semi e finale.… -

Ultime Notizie dalla rete : Premier Olanda

ANSA Nuova Europa

"Una giornata storica per lo sport olandese. Max Verstappen vince la gara decisiva del Mondiale di Formula 1 dopo un bizzarro epilogo. Congratulazioni per questo risultato fenomenale. Davvero ......00 Odd - Stabaek 17:00 Rosenborg - Strömsgodset 17:00 Tromsø - Viking 17:00EREDIVISIE ... Gheorghe - Farul Constanta 16:00 CFR Cluj - Mioveni 18:30 RUANDALEAGUE Kiyovu - Gasogi United 1 -...Il premier olandese si congratula con Max Verstappen dopo la vittoria nel GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento della stagione di Formula 1."Una giornata storica per lo sport olandese. Max Verstappen vince la gara decisiva del Mondiale di Formula 1 dopo un bizzarro epilogo. Congratulazioni per questo risultato fenomenale. Davvero fantasti ...