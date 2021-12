F1, perché i reclami della Mercedes sono stati respinti. Le spiegazioni della FIA (Di domenica 12 dicembre 2021) Sconfitta in pista e anche fuori. Anzi, doppiamente ko lontano dal nastro di asfalto di Yas Marina. Si chiude in maniera ancor più nera la domenica del Gran Premio di Abu Dhabi per la Mercedes. Il team di Brackley, infatti, non solo ha visto Lewis Hamilton soccombere proprio all’ultimo giro nei confronti di Max Verstappen in un finale emozionante e concitato, ma ha visto rigettati anche i due reclami proposti dal team di Toto Wolff. Il team principal austriaco si era scagliato pesantemente contro le decisioni della direzione gara e ha puntato l’indice su due punti. Andiamo, quindi, ad analizzarli. Primo reclamo: la FIA ha respinto il reclamo a proposito del presunto sorpasso illegale di Max Verstappen su Lewis Hamilton in regime di Safety Car nel corso del penultimo giro della gara. Il ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Sconfitta in pista e anche fuori. Anzi, doppiamente ko lontano dal nastro di asfalto di Yas Marina. Si chiude in maniera ancor più nera la domenica del Gran Premio di Abu Dhabi per la. Il team di Brackley, infatti, non solo ha visto Lewis Hamilton soccombere proprio all’ultimo giro nei confronti di Max Verstappen in un finale emozionante e concitato, ma ha visto rigettati anche i dueproposti dal team di Toto Wolff. Il team principal austriaco si era scagliato pesantemente contro le decisionidirezione gara e ha puntato l’indice su due punti. Andiamo, quindi, ad analizzarli. Primo reclamo: la FIA ha respinto il reclamo a proposito del presunto sorpasso illegale di Max Verstappen su Lewis Hamilton in regime di Safety Car nel corso del penultimo girogara. Il ...

