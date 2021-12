F1, Nicholas Latifi: “Sono finito largo e ho sporcato le gomme, per quel motivo sono andato a muro” (Di domenica 12 dicembre 2021) Max Verstappen ha vinto il titolo 2021 di Formula Uno, ma un altro grande protagonista del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento della stagione, suo malgrado, è stato Nicholas Latifi. Il pilota della Williams, infatti, con il suo clamoroso errore in curva 14 ha portato la direzione gara a mandare in scena la Safety Car, dando modo all’olandese della Red Bull di andare ad attaccare il “Re Nero” e vincere quindi Gran Premio e titolo. Il canadese analizza la sua domenica sul circuito di Yas Marina al sito ufficiale del team inglese: “È stata una gara difficile quella odierna e abbiamo lottato con il ritmo per tutto il tempo. Verso la fine del Gran Premio, combattevo con Mick Schumacher e sono stato costretto ad andare leggermente largo, non molto ma abbastanza, alla ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Max Verstappen ha vinto il titolo 2021 di Formula Uno, ma un altro grande protagonista del Gran Premio di Abu Dhabi, ventiduesimo e ultimo appuntamento della stagione, suo malgrado, è stato. Il pilota della Williams, infatti, con il suo clamoroso errore in curva 14 ha portato la direzione gara a mandare in scena la Safety Car, dando modo all’olandese della Red Bull di andare ad attaccare il “Re Nero” e vincere quindi Gran Premio e titolo. Il canadese analizza la sua domenica sul circuito di Yas Marina al sito ufficiale del team inglese: “È stata una gara difficilela odierna e abbiamo lottato con il ritmo per tutto il tempo. Verso la fine del Gran Premio, combattevo con Mick Schumacher estato costretto ad andare leggermente, non molto ma abbastanza, alla ...

