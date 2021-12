F1, Nicholas Latifi ha regalato il Mondiale a Max Verstappen. Incidente e Safety Car che ha ribaltato la gara (Di domenica 12 dicembre 2021) Una gara pazzesca. Il GP di Abu Dhabi, ultimo round del Mondiale 2021 di F1, è stato quello del titolo, il primo in carriera, dell’olandese Max Verstappen. La vittoria del neerlandese davanti al britannico della Mercedes Lewis Hamilton ha quasi i connotati dello psicodramma. Lewis sembrava avere tutto in mano: partenza perfetta e una manovra in difesa nei confronti di Max in curva-5 che ha fatto tanto discutere, ma che gli aveva garantito di rimanere avanti. Un ritmo notevole con la Red Bull costretta a inventarsi una strategia diversa e Sergio Perez sacrificato per far perdere tempo a Lewis. A cinque giri dal termine poi quello che non ti aspetti: la Williams del canadese Nicholas Latifi è andata a muro e c’è stata la Safety Car. La squadra di Milton Keynes si è ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Unapazzesca. Il GP di Abu Dhabi, ultimo round del2021 di F1, è stato quello del titolo, il primo in carriera, dell’olandese Max. La vittoria del neerlandese davanti al britannico della Mercedes Lewis Hamilton ha quasi i connotati dello psicodramma. Lewis sembrava avere tutto in mano: partenza perfetta e una manovra in difesa nei confronti di Max in curva-5 che ha fatto tanto discutere, ma che gli avevantito di rimanere avanti. Un ritmo notevole con la Red Bull costretta a inventarsi una strategia diversa e Sergio Perez sacrificato per far perdere tempo a Lewis. A cinque giri dal termine poi quello che non ti aspetti: la Williams del canadeseè andata a muro e c’è stata laCar. La squadra di Milton Keynes si è ...

Advertising

Lucri33_ : RT @fishingwithaR18: Max Verstappen è Campione del Mondo 2021 di Formula 1 al termine di una stagione da fiaba. Che, come tutte, porta con… - Pieroski22 : RT @SVKRHUB_: 'Io non volevo solo partecipare ai campionati, io volevo avere il potere di deciderli' - Nicholas Latifi #F1 #AbuDhabiGP h… - BoB__93 : RT @fishingwithaR18: Max Verstappen è Campione del Mondo 2021 di Formula 1 al termine di una stagione da fiaba. Che, come tutte, porta con… - homersimo : @FranckyHawk29 'Di chi Timo Glock ferisce di Nicholas Latifi perisce - Ameriderp : RT @SVKRHUB_: 'Io non volevo solo partecipare ai campionati, io volevo avere il potere di deciderli' - Nicholas Latifi #F1 #AbuDhabiGP h… -