F1, Max Verstappen non viene penalizzato per aver superato Hamilton con Safety Car. La motivazione dei giudici (Di domenica 12 dicembre 2021) Primo reclamo (per il secondo non è ancora arrivata una decisione) Mercedes respinto in quel di Yas Marina. La FIA ha emesso poco fa il comunicato che ufficializza la sentenza a proposito del presunto sorpasso illegale di Max Verstappen su Lewis Hamilton in regime di Safety Car durante il penultimo giro del Gran Premio di Abu Dhabi 2021. Il Collegio dei Commissari ha considerato la protesta "ammissibile", determinando che l'olandese della Red Bull ha effettivamente superato per un attimo la Mercedes n.44 (di pochi centimetri) prima di tornare alle spalle del leader della gara. Verstappen si trovava comunque regolarmente in seconda posizione al termine del regime di Safety Car, sulla linea del traguardo all'inizio dell'ultima tornata della corsa. Proprio per questo motivo, il reclamo ...

