F1, Max Verstappen commenta i ricorsi della Mercedes: “E’ un po’ il riassunto del campionato” (Di domenica 12 dicembre 2021) Un Mondiale 2021 di F1 che sembra non finire mai. Max Verstappen ha conquistato il suo primo titolo mondiale in F1 al termine di un GP di Abu Dhabi che tanti ricorderanno. Un successo frutto di un sorpasso all’ultimo giro su Lewis Hamilton. Vittoria della corsa e successo iridato. Una gara condizionata da tanti episodi. Nel giro 1, dopo un scatto brillante al via, Lewis aveva superato Max e in difesa della sua posizione in curva-5 aveva tagliato completamente la traiettoria. Nessun provvedimento è arrivato dalla Direzione Gara e le polemiche nel box Red Bull non sono mancate. A cinque giri dalla fine, poi, la Safety Car per l’incidente di Nicholas Latifi, con il Race Director Michael Masi che ha imposto la ripresa della gara a un giro dalla fine. Ciò è avvenuto dopo che inizialmente era stato detto che alle monoposto ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Un Mondiale 2021 di F1 che sembra non finire mai. Maxha conquistato il suo primo titolo mondiale in F1 al termine di un GP di Abu Dhabi che tanti ricorderanno. Un successo frutto di un sorpasso all’ultimo giro su Lewis Hamilton. Vittoriacorsa e successo iridato. Una gara condizionata da tanti episodi. Nel giro 1, dopo un scatto brillante al via, Lewis aveva superato Max e in difesasua posizione in curva-5 aveva tagliato completamente la traiettoria. Nessun provvedimento è arrivato dalla Direzione Gara e le polemiche nel box Red Bull non sono mancate. A cinque giri dalla fine, poi, la Safety Car per l’incidente di Nicholas Latifi, con il Race Director Michael Masi che ha imposto la ripresagara a un giro dalla fine. Ciò è avvenuto dopo che inizialmente era stato detto che alle monoposto ...

