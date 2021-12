F1 | Lewis Hamilton | “Stanno falsando il Mondiale” Il team radio dopo il sorpasso di Verstappen

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021) “Lo, ragazzi“.era letteralmente imbufalitoaver subito ilda parte di Maxnel corso dell’ultimo giro del GP di Abu Dhabi, perdendo così ilF1 in favore dell’olandese. Il britannico è stato molto chiaro nel, sentendosi derubato per quello che stava accadendo sul circuito di Yas Marina e palesando la propria amarezza nellalina, rivolgendosi ai propri uomini al box. Ricordiamo quello che è successo nel convulso finale negli Emirati Arabi Uniti. Nicholas Latifi finisce contro le barriere, entra la safety car,(secondo) vola ai box per montare le gomme soft, rientra in pista subito dietro a ...