F1, la Mercedes ricorrerà in appello! Si potrebbe andare oltre la giustizia sportiva? (Di domenica 12 dicembre 2021) “Abbiamo comunicato l’intenzione di impugnare la decisione dei Commissari Sportivi ai sensi dell’articolo 15 del codice sportivo e dell’articolo 10 delle norme giudiziarie e disciplinari“. La Mercedes ha formalmente annunciato che ricorrerà in appello, dopo che i due reclami presentati al termine del GP di Abu Dhabi 2021 sono stati rigettati. La scuderia anglo-tedesca chiedeva una revisione dell’ordine d’arrivo della gara per quanto successo in regime di safety car, ovvero il presunto sorpasso di Max Verstappen ai danni di Lewis Hamilton e il mancato “sdoppiaggio” di alcune vetture. Gli steward non hanno accettato i due ricorsi, confermando l’ordine d’arrivo dato dalla pista: vittoria dell’olandese davanti al britannico e titolo iridato per il pilota della Red Bull. F1, respinto anche il secondo ricorso Mercedes. Max Verstappen ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) “Abbiamo comunicato l’intenzione di impugnare la decisione dei Commissari Sportivi ai sensi dell’articolo 15 del codice sportivo e dell’articolo 10 delle norme giudiziarie e disciplinari“. Laha formalmente annunciato chein appello, dopo che i due reclami presentati al termine del GP di Abu Dhabi 2021 sono stati rigettati. La scuderia anglo-tedesca chiedeva una revisione dell’ordine d’arrivo della gara per quanto successo in regime di safety car, ovvero il presunto sorpasso di Max Verstappen ai danni di Lewis Hamilton e il mancato “sdoppiaggio” di alcune vetture. Gli steward non hanno accettato i due ricorsi, confermando l’ordine d’arrivo dato dalla pista: vittoria dell’olandese davanti al britannico e titolo iridato per il pilota della Red Bull. F1, respinto anche il secondo ricorso. Max Verstappen ...

