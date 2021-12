F1, la Mercedes perde il primo ricorso! Verstappen assolto dalla giuria per il “sorpasso” con Safety Car (Di domenica 12 dicembre 2021) La Mercedes si è vista respingere il primo reclamo riguardante l’ordine d’arrivo del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi pomeriggio a Yas Marina. La scuderia anglo-tedesca aveva presentato ricorso per una presunta violazione dell’articolo 48.8 del regolamento sportivo, ritenendo che Max Verstappen abbia superato Lewis Hamilton in regime di Safety car, poco prima della ripartenza per l’ultimo giro (quello in cui l’olandese ha superato il britannico vincendo gara e titolo iridato, ai danni del britannico). Ron Meadows, Andrew Shovlin, Paul Harris (sul fronte della Mercedes) e Jonathan Wheatley (in rappresentanza della Red Bull) si sono presentati di fronte ai commissari di gara. Gli uomini delle Frecce d’Argento hanno ravvisato l’infrazione, la scuderia austriaca si è ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Lasi è vista respingere ilreclamo riguardante l’ordine d’arrivo del GP di Abu Dhabi 2021, ultima tappa del Mondiale F1 andata in scena oggi pomeriggio a Yas Marina. La scuderia anglo-tedesca aveva presentato ricorso per una presunta violazione dell’articolo 48.8 del regolamento sportivo, ritenendo che Maxabbia superato Lewis Hamilton in regime dicar, poco prima della ripartenza per l’ultimo giro (quello in cui l’olandese ha superato il britannico vincendo gara e titolo iridato, ai danni del britannico). Ron Meadows, Andrew Shovlin, Paul Harris (sul fronte della) e Jonathan Wheatley (in rappresentanza della Red Bull) si sono presentati di fronte ai commissari di gara. Gli uomini delle Frecce d’Argento hanno ravvisato l’infrazione, la scuderia austriaca si è ...

