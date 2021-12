F1, Kimi Raikkonen eletto pilota del giorno: il finlandese chiude così la sua carriera a Yas Marina (Di domenica 12 dicembre 2021) Non ha visto la bandiera a scacchi Kimi Raikkonen a Yas Marina (Abu Dhabi), ultima tappa del Mondiale 2021 di F1. Il pilota dell’Alfa Romeo avrebbe preferito chiudere in maniera diversa la sua carriera, condita dal titolo mondiale del 2007 con la Ferrari. Il 18° posto in griglia e una chiusura non felice avevano lasciato un po’ di amaro in bocca. Ebbene, il pubblico del Circus, nel giorno in cui l’olandese Max Verstappen si è laureato campione del mondo in una corsa incredibile a precedere Lewis Hamilton, ha voluto tributare qualcosa di speciale al finlandese. I voti dei supporters, infatti, hanno premiato Kimi come pilota del giorno con il 36% delle preferente a precedere Sergio Perez (25%) ed ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Non ha visto la bandiera a scacchia Yas(Abu Dhabi), ultima tappa del Mondiale 2021 di F1. Ildell’Alfa Romeo avrebbe preferitore in maniera diversa la sua, condita dal titolo mondiale del 2007 con la Ferrari. Il 18° posto in griglia e una chiusura non felice avevano lasciato un po’ di amaro in bocca. Ebbene, il pubblico del Circus, nelin cui l’olandese Max Verstappen si è laureato campione del mondo in una corsa incredibile a precedere Lewis Hamilton, ha voluto tributare qualcosa di speciale al. I voti dei supporters, infatti, hanno premiatocomedelcon il 36% delle preferente a precedere Sergio Perez (25%) ed ...

