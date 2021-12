F1 | Gp di Abu Dhabi | la diretta da Yas Marina

Advertising

SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN E' CAMPIONE DEL MONDO ?? SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? - fanpage : CLAMOROSO AD ABU DHABI! Max #Verstappen è CAMPIONE DEL MONDO, beffato #Hamilton all'ultimo giro! #AbuDhabiGP?? - SkySportF1 : ? POSSIBILE IMPENDING DI HAMILTON ? Significherebbe 10 posizioni di penalità IL LIVE ? - Tomas1374 : RT @SkySportF1: ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? https://t.co… - RedDevilsStudio : RT @SkySportF1: ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi

DALL'INVIATO AD. Max Verstappen su Red Bull ha vinto il GP die il suo primo titolo mondiale di Formula 1. Secondo è giunto Lewis Hamilton. Nell'era dei sorpassi ai box, Max Verstappen riporta in ...Tra pochi minuti scatterà l'ultimo Gran Premio della stagione sul circuito Yas Marina di, gara che deciderà chi sarà il campione del mondo F1 del 2021. A pari punti, Max Verstappen e Lewis ...Quando tutto sembrava deciso a favore di Lewis Hamilton, l'uscita di pista di Nicholas Latifi provoca l'intervento della Safety Car che dà via libera solo all'inizio dell'ultimo giro del GP di Abu ...Max Verstappen su Red Bull ha vinto il GP di Abu Dhabi e il suo primo titolo mondiale di Formula 1. Secondo è giunto Lewis Hamilton. RED BULL: "MAX VERSTAPPEN - YOU ARE ...