F1 | Gp Abu Dhabi | Verstappen vince e conquista il titolo mondiale Hamilton battuto nel gran finale

(Di domenica 12 dicembre 2021) Ha vinto l'olandese volante. Maxil Gp di Abual termine di unathrilling eilper la prima volta in carriera. All'ultimo giro il pilota olandese sfruttando la safety car a quattro giri dal termine, appaiache era in totale controllo della gara, si mette in scia dell'inglese e lo sorpassa L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN E' CAMPIONE DEL MONDO ?? SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? - SkySportF1 : ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ?… - Gazzetta_it : F1 Abu Dhabi, Max Verstappen campione del mondo all’ultimo giro! Il finale è pazzesco - bonaldo_mattia : RT @Mterryf1: Brasile 2008 da Abu Dhabi 2021 toglie Io cerchio si chiude - seblegendvettel : RT @FormulaPassion: #F1 | Albon, terzo pilota Red Bull ed ex compagno di Verstappen, è stato il primo a celebrare il successo dell'olandese… -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi

...30 Torino - Bologna 2 - 1 15:00 Verona - Atalanta 1 - 2 18:00 Napoli - Empoli 0 - 1 18:00 Sassuolo - Lazio 2 - 1 20:45 Inter - Cagliari 4 - 0 MOTORI - FORMULA 1 14:00GP CALCIO - SERIE B 14:..."Una visita storica". I titoli simili di due dei principali giornali israeliani, il Jerusalem Post e Haaretz , non lasciano spazio ai dubbi sull'importanza della visita che il primo ministro ...ROMA. Sul circuito di Yas Marina, la pole position ha sempre garantito la vittoria negli ultimi sei anni. Partire davanti può essere fondamentale, soprattutto oggi che il Gp di Abu Dhabi assegnerà il.Tuttavia l'asfalto del tracciato resta liscio, con un livello medio di stress sui pneumatici in termini di usura e degrado. Per questo le tre mescole più morbide della gamma P Zero restano la scelta p ...