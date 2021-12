F1 | Gp Abu Dhabi | Verstappen è campione del mondo | superato Hamilton all’ultimo giro

(Di domenica 12 dicembre 2021) Abu, 12 dic. (Adnkronos) – Maxè ildeldi F1 2021. Il pilota della Red Bull in un finale incredibile hala Mercedes di Lewisvincendo il Gp di Abue aggiudicandosi il suo primo titolo in F1 con la decima vittoria in stagione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN E' CAMPIONE DEL MONDO ?? SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? - SkySportF1 : ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ?… - fanpage : CLAMOROSO AD ABU DHABI! Max #Verstappen è CAMPIONE DEL MONDO, beffato #Hamilton all'ultimo giro! #AbuDhabiGP?? - GiorgioSkn : RT @SkySportF1: ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? https://t.co… - ElGringoTM : RT @SkySportF1: ?? E' SUCCESSO DI TUTTO ?? MAX VERSTAPPEN HA VINTO IL MONDIALE ?? CON UN SORPASSO ALL'ULTIMO GIRO I RISULTATI ? https://t.co… -

Max Verstappen è il nuovo campione del mondo di Formula 1. Il pilota olandese della Red Bull ha vinto il GP di Abu Dhabi e il suo primo titolo mondiale. Secondo è giunto Lewis Hamilton su Mercedes. Conquistata la pole position ieri, Verstappen ha vanificato il vantaggio partendo oggettivamente male in griglia. Ne approfitta Hamilton, passato al comando fin dalla prima curva fino...quasi alla fine.