F1 GP Abu Dhabi | Mercedes in silenzio stampa fino a decisione Fia sul ricorso

Leggi su sportface

(Di domenica 12 dicembre 2021) Laha fatto sapere che non rilascerà ulteriori dichiarazioni ed è ina quando la Fia non avrà preso le proprie decisioni in merito al doppiopresentato contro la vittoria del Mondiale di Formula 1 da parte di Verstappen ad Abu. La scuderia delle Frecce d’Argento ha contestato in particolar modo una ripartenza dopo la Safety Car irregolare per via di alcuni mancati sdoppiaggi, chiedendo così di rendere valido l’ordine di arrivo precedente alla ripartenza, dunque con Hamilton davanti. In questi minuti Verstappen viene sentito dagli steward, a stretto giro di posta arriverà unadefinitiva. IL LIVE DELSportFace.