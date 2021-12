F1 GP Abu Dhabi in chiaro? Orario e diretta tv della partenza (Di domenica 12 dicembre 2021) Eccoci arrivati all’ultimissimo appuntamento di questa incredibile stagione di Formula 1, con il Gran Premio di Abu Dhabi 2021. Sarà battaglia all’ultimo respiro tra i due leader della classifica, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Ma dove vederla? L’appuntamento è per domani, 12 dicembre, alle ore 14. La diretta tv sarà garantita su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, streaming su Sky Go, mentre in chiaro ci sarà la diretta sarà su TV8, sempre alle ore 14 quindi. Sportface.it, infine, vi proporrà la diretta scritta di questa gara che andrà a chiudere un’annata irripetibile. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Eccoci arrivati all’ultimissimo appuntamento di questa incredibile stagione di Formula 1, con il Gran Premio di Abu2021. Sarà battaglia all’ultimo respiro tra i due leaderclassifica, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Ma dove vederla? L’appuntamento è per domani, 12 dicembre, alle ore 14. Latv sarà garantita su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, streaming su Sky Go, mentre inci sarà lasarà su TV8, sempre alle ore 14 quindi. Sportface.it, infine, vi proporrà lascritta di questa gara che andrà a chiudere un’annata irripetibile. SportFace.

