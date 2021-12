F1 | GP Abu Dhabi 2021 | orario d’inizio e come vedere in tv la gara

(Di domenica 12 dicembre 2021) Domani, domenica 12 dicembre, andrà in scena il GP di Abu, ultimo round del Mondialedi F1. Sulla pista di Yas Marina assisteremo all’ultimo atto di un campionato estremamente appassionante. DIRETTA F1, GP AbuLIVE:TV8. Verstappen e Hamilton: l’ultimo atto La posta in palio è molto alta, visto che il britannico Lewis Hamilton e l’olandese Max Verstappen sono in testa a pari punti nella classifica generale riservata ai piloti. Pertanto, questasarà decisiva per l’assegnazione del titolo iridato. Sarà quindi una corsa dominata dalla tensione in cui chi farà meno errori potrà fregiarsi della vittoria finale. La Ferrari, da par suo, vorrà chiudere al meglio quest’annata. Undi transizione per il Cavallino ...

Advertising

SkySportF1 : ? POSSIBILE IMPENDING DI HAMILTON ? Significherebbe 10 posizioni di penalità IL LIVE ? - SkySportF1 : ? POOOOOLEEEE POSITION MAX ?? CAPOLAVORO RED BULL, MALE BOTTAS I RISULTATI ? - Eurosport_IT : SUPER MAAAAAAX ???? Verstappen si aggiudica l’ultima pole position della stagione (la 10ª nel 2021) e scatterà dav… - lorenzo10469500 : RT @lorenzo10469500: DIRETTA F1, GP Abu Dhabi LIVE: orario gara e programma TV8. Verstappen-Hamilton: atto finale - OA Sport - lorenzo10469500 : DIRETTA F1, GP Abu Dhabi LIVE: orario gara e programma TV8. Verstappen-Hamilton: atto finale - OA Sport… -

Ultime Notizie dalla rete : Abu Dhabi

Un conto è occuparsi della promozione di una città o di un hotel, come nel caso del secondo film ad, ma cambiare vita a quasi sessant'anni perché un'amica ha preso un'altra strada ...Al massimo sarebbe da squalificare chi ha disegnato un ritorno in pista come questo di. Il gioco di squadra che ha avuto un peso in qualifica, diventerà forse meno importante in gara. Perez ...Oggi, domenica 12 dicembre dalle ore 14:00, in TV su Sky Sport F1 e in chiaro su TV8, ultimo atto del mondiale 2021 di Formula 1. In streaming anche su NOW.Toccherà a Verstappen e agli strateghi al muretto difendere la leadership contro una Mercedes che si presenta accreditata di gomme migliori e assetto da gara. Potrebbe verificars ...