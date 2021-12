F1, GP Abu Dhabi 2021: il papà di Hamilton si congratula con Verstappen (VIDEO) (Di domenica 12 dicembre 2021) Emozioni incredibili nel GP di Abu Dhabi 2021, ultimo appuntamento del mondiale di F1. Max Verstappen vince la gara superando all’ultimo giro Lewis Hamilton, sfruttando al meglio una safety car nel finale dopo l’incidente di Nicholas Latifi. Un finale al cardiopalma, degno di una delle stagioni più pazze di questo sport. Onore all’olandese, ma altrettanti applausi merita, ovviamente, Lewis Hamilton, che ha lottato fino all’ultimo da grande campione quale è, dimostrandolo ancora di più con i complimenti finali al rivale. Sempre educato e sempre un signore il britannico, evidentemente grazie anche all’educazione che ha ricevuto: infatti, come si può vedere dalle immagini del VIDEO, anche suo papà Anthony è andato subito a stringere la mano al pilota Red Bull e a suo ... Leggi su sportface (Di domenica 12 dicembre 2021) Emozioni incredibili nel GP di Abu, ultimo appuntamento del mondiale di F1. Maxvince la gara superando all’ultimo giro Lewis, sfruttando al meglio una safety car nel finale dopo l’incidente di Nicholas Latifi. Un finale al cardiopalma, degno di una delle stagioni più pazze di questo sport. Onore all’olandese, ma altrettanti applausi merita, ovviamente, Lewis, che ha lottato fino all’ultimo da grande campione quale è, dimostrandolo ancora di più con i complimenti finali al rivale. Sempre educato e sempre un signore il britannico, evidentemente grazie anche all’educazione che ha ricevuto: infatti, come si può vedere dalle immagini del, anche suoAnthony è andato subito a stringere la mano al pilota Red Bull e a suo ...

