F1 | Fernando Alonso | “Complimenti a Verstappen per il titolo Oggi ha avuto fortuna | ma se lo è meritato”

Fernando Alonso chiude il suo 2021 con una buona gara, arrivando ottavo nel Gran Premio di Abu Dhabi e restando davanti al compagno di squadra francese Esteban Ocon nel Mondiale piloti. Alpine, grazie al risultato odierno, ha difeso il quinto posto nel campionato costruttori per 13 punti sull'AlphaTauri. "E' stata una gara divertente e vedere la battaglia per il titolo consumarsi all'ultimo giro è stato eccitante. Per quanto riguarda la nostra gara, siamo partiti con le hard e siamo riusciti ad approfittare della Safety Car stavolta. Mi sono goduto la lotta con le AlphaTauri ed entrambe le Alpine hanno conquistato dei punti, un bel risultato per la squadra", il commento dello spagnolo a fine gara. "Non eravamo molto competitivi questo weekend, ma abbiamo eseguito una ottima gara grazie alla squadra.

