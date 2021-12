F1, doppio ricorso della Mercedes! Max Verstappen rischia di perdere il Mondiale: cosa è successo (Di domenica 12 dicembre 2021) Mercedes ha presentato un doppio ricorso in merito all’ordine d’arrivo del GP di Abu Dhabi 2021, ultima gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Yas Marina. La scuderia anglo-tedesca non ha accettato il verdetto della pista, che ha visto Max Verstappen in trionfo davanti a Lewis Hamilton grazie a un sorpasso operato nel corso dell’ultimo giro. Il risultato della pista ha consegnato il titolo iridato all’olandese, che ha chiuso davanti al britannico in classifica generale (i due piloti si trovavano a pari punti alla vigilia dell’appuntamento conclusivo di questa intensa stagione). F1, Max Verstappen supera Hamilton all’ultimo giro ad Abu Dhabi ed è il nuovo Campione del Mondo! Il team principal Toto Wolff ha reclamato chiamando in causa gli articoli 48.8 e ... Leggi su oasport (Di domenica 12 dicembre 2021) Mercedes ha presentato unin merito all’ordine d’arrivo del GP di Abu Dhabi 2021, ultima gara delF1 andata in scena sul circuito di Yas Marina. La scuderia anglo-tedesca non ha accettato il verdettopista, che ha visto Maxin trionfo davanti a Lewis Hamilton grazie a un sorpasso operato nel corso dell’ultimo giro. Il risultatopista ha consegnato il titolo iridato all’olandese, che ha chiuso davanti al britannico in classifica generale (i due piloti si trovavano a pari punti alla vigilia dell’appuntamento conclusivo di questa intensa stagione). F1, Maxsupera Hamilton all’ultimo giro ad Abu Dhabi ed è il nuovo Campione del Mondo! Il team principal Toto Wolff ha reclamato chiamando in causa gli articoli 48.8 e ...

Ultime Notizie dalla rete : doppio ricorso Mercedes imbufalita, presentato un doppio ricorso: a rischio il titolo Mondiale di Verstappen? La Mercedes, però, non ci sta! Nonostante Hamilton si sia congratulato col suo diretto rivale, il team ha lavorato sodo dopo la gara per raccogliere i dati necessari per presentare ricorso. Sono due ...

DIRETTA F1, GP Abu Dhabi LIVE: doppio ricorso Mercedes, rischio tribunale! Verstappen trema OA Sport Mercedes imbufalita, presentato un doppio ricorso: a rischio il titolo Mondiale di Verstappen? E’ stato un finale folle, incredibile e pazzesco! Max Verstappen ha ottenuto la vittoria del Gp di Abu Dhabi dopo un finale mozzafiato, prendendosi così anche il suo primo titolo Mondiale, battendo Ha ...

