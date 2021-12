F1 | Christian Horner | “L’inizio è stato uno shock | siamo stati premiati per la nostra dedizione”

Leggi su oasport

(Di domenica 12 dicembre 2021) Tutto finito? Staremo a vedere. Parlare di questo Mondiale 2021 di F1 richiederebbe un’enciclopedia per la moltitudine di episodi, specialmente per quanto accaduto negli ultimi round. Il GP di Abu Dhabi, ultimo della serie, non èda meno. Al via Max Verstappen e Lewis Hamilton si sono confrontati come tutti si attendevano e infatti il britannico, forte di uno spunto al via migliore, è riuscito a superare il rivale, tenendo botta in curva-5 all’attacco dell’olandese. Una manovra discutibile quella di Lewis che ha praticamente tagliato la curva anche perché impossibilitato a girare per l’ingresso ardito dell’alfiere della Red Bull. La Direzione Gara ha deciso di non intervenire, provocando una reazione stizzita della scuderia di Milton Keynes. Negli ultimi giri, poi, la Safety Car per l’incidente del canadese Nicholas Latifi ha riaperto i giochi e la squadra ...