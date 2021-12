Europei cross | Italdonne e Battocletti oro storico under 23 a Dublino

(Di domenica 12 dicembre 2021)– Sempre regina. Sempre con l’oro al collo. È il triplete di Nadia, campionessa d’Europa23 neldopo due titoli consecutivi da20. E la festa azzurra aglidisi estende anche alla squadra U23 delle donne che centra un oro, mai vinto in passato agli Euroda nessun team femminile italiano: merito del sesto posto di Anna Arnaudo e dell’undicesimo di Giovanna Selva, poi arrivano Sara Nestola 33esima, Ludovica Cavalli 36esima, Michela Moretton 48esima. Tutte lì, lei e le avversari più temibili. Una accanto all’altra.rischia il meno possibile, si porta davanti per non restare chiusa nel gruppone e disegnare le curve sempre in testa. La slovena ...

...per Nadia Battocletti che sbaraglia la concorrenza nella prova under 23 ai Campionatidi ... vincendo con netta superiorità la prova del Campionato Europeo didavanti alla slovena Klara ...Di Franco De Mori Non sfigura affatto la pordenonese Ilaria Bruno all'esordio con la Maglia Azzurra in occasione dei Campionatidiin Irlanda. Nei 4 km. riservati alle Junior la portacolori dell'Atletica Brugnera giunge 16n grande rimonta, ne riprende 11 nell'ultimo giro, e si conferma la migliore delle italiane ...Nadia Battocletti, oro agli Europei U23 di Dublino, parla dopo la vittoria dicendo di aver prevalso sul percorso più difficile degli ultimi anni.