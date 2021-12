Esposito vi dico il risultato esatto di Napoli-Empoli

(Di domenica 12 dicembre 2021) Paolosvela il suo pronostico su. Il giornalista del programma “area di rigore” si sbilancia suldella sfida tra Spalletti e Andreazzoli. Paologiornalista e conduttore del programma “Area di rigore” ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Are.it. Il giornalista tra le altre cose ha parlato dipronosticandoe marcatori: “Ilnon dovrà sottovalutare l’impegno con i toscani, ma sono fiducioso. Gli azzurri vinceranno 3-1. Segneranno Mertens, Zielinski e Politano per il, Pinamonti per l’”. Su Venezia-Juventus: “Complimenti alla matricola ...

Esposito dico

