Esplosione Ravanusa | Vigili del Fuoco voci sotto le macerie

(Di domenica 12 dicembre 2021): Si cercano i dispersi dopo l’di, nell’Agrigentino. Idelavrebbero sentito la voce di almeno una donna intrappolatale. Un boato ha squarciato il silenzio del sabato diverso le 20.30. Un tubo del metanodotto cittadino è scoppiato ed è crollata una palazzina di quattro piani in via Galileo Galilei, a. Subito

emergenzavvf : ?? #Ravanusa (AG), crollo palazzina, segnalate al momento 8 persone disperse. Nell’esplosione coinvolte altre abitaz… - Agenzia_Ansa : Esplosione a Ravanusa, l'appello del sindaco: 'Un disastro, abbiamo bisogno di autobotti'. Carmelo D'Angelo su Face… - Agenzia_Ansa : L'esplosione a Ravanusa (Agrigento), le prime immagini video del disastro #ANSA - Italia_Notizie : Esplosione a Ravanusa, 2 donne salve e 3 morti - drubald : RT @rtl1025: ?? Una ingente perdita di #gas nella rete di metano ha causato un'#esplosione a #Ravanusa, Agrigento: 3 case crollate e 4 danne… -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

Un terzo corpo senza vita e' stato estratto dalle macerie di una delle palazzine crollate in seguito all'determinata da una fuga di gas a. Ci sarebbero ancora sei dispersi. Due le persone sopravvissute. Le vittime finora accertate sono due donne e un uomo. Le loro generalità non sono ...8.45, estratto corpo terza vittima Un terzo corpo senza vita è stato estratto dalle macerie di una delle palazzine crollate in seguito all'determinata da una fuga di gas a(Agrigento). Si tratta di una donna. Un uomo e un'altra donna erano stati estratti vivi nella notte dalle macerie. Si assottigliano le speranze di ...I Vigili del Fuoco al lavoro a Ravanusa dopo l’ Esplosione di ieri sera hanno estratto una terza vittima dalle macerie. Già ieri un uomo e una donna erano stati trovati morti sotto le macerie. Due ...Secondo le prime informazioni, a fare da innesco alla deflagrazione potrebbe essere stato un ascensore ma non è esclusa alcuna ipotesi ...